Filistin ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

RAMALLAH / TRABLUS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Filistin'de 807'ye, Libya'da 1166'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'dan son 24 saatte 16 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1927 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Can kayıplarının 7'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 9'unun işgal altındaki Batı Şeria'da kaydedildiği aktaran Keyle, son verilerle Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki toplam can kaybının 807'ye, vaka sayısının da 96 bin 788'e çıktığını, iyileşenlerin sayısının ise 76 bin 148 olduğunu ifade etti.

Keyle, Kovid-19 salgınında iyileşme oranının yüzde 78,7'ye, aktif enfeksiyon oranının ise yüzde 20,5'e ulaştığını, ölüm oranının ise yüzde 0,8 olduğunu kaydetti.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 13 kişi daha yaşamını yitirdi, 1157 yeni vaka tespit edildi, 967 kişi ise iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1166'ya, vaka sayısının da 82 bin 430'a çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 53 bin 266'ya ulaştı.

