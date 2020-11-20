  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin lideri Abbas: "Ulusal ortaklık ve siyasi bölünmeyi sonlandırma stratejik bir seçenek"
Aktüel

Filistin lideri Abbas: "Ulusal ortaklık ve siyasi bölünmeyi sonlandırma stratejik bir seçenek"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 01:20:30 -
Filistin lideri Abbas: "Ulusal ortaklık ve siyasi bölünmeyi sonlandırma stratejik bir seçenek"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih için, "Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmeyi sona erdirme ve ulusal ortaklığı kurmanın" geri dönüşü olmayan stratejik bir seçenek olduğunu söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas Ramallah'ta, Fetih ve Hamas yetkilileri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantılarla ilgili olarak Fetih Merkez Komitesi üyeleri Cibril er-Rucub ve Ruhi Futuh'un sunumunu dinledi.

Sunumdan sonra konuşan Abbas, Fetih'in İstanbul, Doha, Beyrut ve Şam'da gerçekleştirilen tüm toplantılarda varılan anlaşmalara bağlı olduğunu vurguladı.

"Fetih açısından, ulusal ortaklığın tesisi ve siyasi bölünmenin sonlandırılması, geri dönüşü olmayan stratejik bir seçenektir." diyen Abbas, yasama meclisi, ardından başkanlık ve sonrasında da Ulusal Konsey seçimlerinin yapılması kanalıyla ulusal ortaklığın tesis edilmesine koşulsuz olarak bağlı olduklarını kaydetti.

Ulusal diyalog kanalıyla ortaklığın tesisinin ilk seçenekleri olduğuna ve bunun uluslararası ve bölgesel değişimlerden etkilenmediğine işaret eden Abbas, Fetih Hareketi heyetine, ulusal diyalog sürecine devam etme, başta Hamas olmak üzere diğer Filistinli gruplara da vatan çıkarını önceleme çağrısı yaptı.

Abbas'ın söz konusu açıklamaları, Filistin yönetiminin, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurmasının ardından geldi.

Fetih ve Hamas heyetleri arasında 15-17 Kasım tarihinde Kahire'de düzenlenen toplantılarda bazı noktalarda anlaşma sağlandığı ve ilerleyen dönemde görüşmelere devam etme kararı alındığı duyurulmuştu.

Filistin yönetimi, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mareşal Wigston'dan TF-X açıklaması: İngiltere ve Türkiye arasındaki...
Dünya

Mareşal Wigston'dan TF-X açıklaması: İngiltere ve Türkiye arasındaki...

TF-X ve T129 ATAK ile ilgili paylaşımda bulunan İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Michael Wigston, yeni nesil savaş uçağı TF-X'..
Savcı Sayan: Nasıl izah edecekler, çok merak ediyorum
Gündem

Savcı Sayan: Nasıl izah edecekler, çok merak ediyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin, tıklım tıklım şekilde yapılan ulaşım şeklini nasıl izah edec..
Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, büyük vaat ve namus sözleriyle İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İm..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay