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Aktüel Filistin, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Filistin, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Kovid-19 nedeniyle Filistin'de 24, Irak'ta 17, Suudi Arabistan'da 10, Kuveyt'te 3 kişi vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-12-20 18:01:41 -
Filistin, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Filistin'de 1256'ya, Irak'ta 12 bin 697'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 122'ye, Kuveyt'te 921'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan verilere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi daha yaşamını yitirdi, 1427 yeni vaka kaydedildi.

Böylece Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında mart ayından bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1256'ya, vaka sayısı 138 bin 533'e yükselirken, 112 bin 168 kişi ise sağlığına kavuştu.

- Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1027 yeni vaka tespit edildiği, 1946 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 697'ye, vaka sayısının da 584 bin 145'e yükseldiği Irak'ta, 520 bin 969 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgın hastalık nedeniyle 10 kişinin daha vefat ettiğini, 162 kişinin enfekte olduğunu, 156 hastanın iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybını 6 bin 122, vaka sayısını 361 bin 10 ve iyileşen hasta sayısını da 351 bin 878 olarak açıkladı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişinin vefat ettiği, 204 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 285 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Böylece ülkedeki toplam can kaybı 921'e, vaka sayısı 147 bin 979'a yükselirken, iyileşen sayısı ise 143 bin 926'ya ulaştı.




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