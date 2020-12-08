Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı: "2020, Filistinli tutuklular için en kötü yıl"

RAMALLAH (AA) - Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, 2020 yılının İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için en kötü yıl olduğunu söyledi.

Ebubekir AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in bu yıl Filistinlilere yönelik uygulamalarını sertleştirdiğini belirtti.

"2020 Filistinli tutuklular için en kötü yıl. Hapishaneler idaresi, neredeyse her gün tutukluların kaldıkları bölümlere baskınlar düzenleyip onlara saldırıyor. Tutuklular ayrıca, insani şartların bulunmadığı hücre hapislerine maruz bırakılıyor." diyen Ebubekir, İsrail'in tutukluları daha da zorlayan şartları dayatmak için yasa çıkardığına dikkati çekti.

- İsrail hapishanelerde Kovid-19'a karşı koruyucu tedbirler almıyor

İsrail'in Calbu Hapishanesi'nde 137 tutuklunun Kovid-19'a yakalandığını ifade eden Ebubekir, virüsün daha da yayılmasından endişe edildiğini ancak İsrail'in tutukluların hayatlarını önemsemediğini ve koruyucu tedbirler almadığını dile getirdi.

İsrail hapishanelerindeki kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle kanser hastalarının sayısının 10'a yükseldiğini hatırlatan Ebubekir, "Bu kişiler her gün ölümle yüz yüze geliyor." ifadesini kullandı.

Ramle Cezaevi Hastanesi'nde böbrek ve kanser hastalığı gibi sağlık sorunları bulunan 18 Filistinli tutuklunun bulunduğunu söyleyen Ebubekir, bu hastanenin en temel gereksinimleri bile karşılayamayacak bir klinik olduğunu belirtti.

- Filistin makamları hareketli

Filistin makamlarının İsrail hapishanelerindeki yaşlı, hasta ve çocuk tutukluların serbest bırakılması için harekete geçtiğini kaydeden Ebubekir, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, bu amaçla uluslararası taraflara mektuplar gönderdiğini kaydetti.