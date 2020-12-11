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Aktüel Filistin Devlet Başkanı, Irak Başbakanından Filistinlileri desteklemesini istedi
Aktüel

Filistin Devlet Başkanı, Irak Başbakanından Filistinlileri desteklemesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 03:29:27 -
Filistin Devlet Başkanı, Irak Başbakanından Filistinlileri desteklemesini istedi

BAĞDAT (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'den, ülkedeki Filistinlileri desteklemesini istedi.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, başkent Bağdat'ta Kazımi tarafından kabul edildi.

Rucub, görüşme sırasında Kazımi'ye, Abbas'ın "Irak'taki Filistinlilerin desteklenmesi" yönündeki talebini içeren mektubu teslim etti.

Açıklamaya göre Kazımi, Filistin meselesinin, Irak'ın vicdanında yer aldığını ve Filistinlilere "yabancı" muamelesi yapılmadığını ancak ülkede geçici süreliğine ikamet etmelerinin, vatanlarına geri dönme haklarını garanti altına alma amacı taşıdığını kaydetti.

Rucub'ın ziyareti, Irak Meclisi'nde "ülkede en az 10 yıl ikamet eden Filistinlilerin, Irak vatandaşlarıyla aynı hak ve yükümlülüklere tabi olmalarını öngören" yasa değişikliğinin görüşülmesinin ardından gerçekleşti.

Irak'ta sayıları yaklaşık 34 bini bulan Filistinlilerin çoğu Bağdat'ta yaşıyor.


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