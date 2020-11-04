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Aktüel Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf üyesi olduğundan şüphelenilen 7 kişi öldürüldü
Aktüel

Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf üyesi olduğundan şüphelenilen 7 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:19:07 -
Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf üyesi olduğundan şüphelenilen 7 kişi öldürüldü

ANKARA (AA) - Filipinler'in Sulu eyaletinde terör örgütü Ebu Seyyaf üyesi olduklarından şüphelenilen 7 kişinin, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

The Straits Times'daki habere göre, Batı Mindanao Kuvvetleri Komutanı Corleto Vinluan, yaptığı açıklamada, Parang kentinde devriye görevindeki güvenlik güçleriyle örgüt üyeleri arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Vinluan, çatışmada DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf üyesi olduklarından şüphelenilen 7 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Malezya ile Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet olayları ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.


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