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Aktüel

Filipinler, Kovid-19 salgınının gölgesinde Vongfong tayfununa hazırlanıyor

Doğu Samar bölgesini vurmaya başlayan tayfun nedeniyle tahliye edilen on binlerce kişinin kalacağı kalabalık barınaklarda yeni tip koronavirüs endişesi bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:24:35 -
Filipinler, Kovid-19 salgınının gölgesinde Vongfong tayfununa hazırlanıyor

MANİLA (AA) - Filipinler'in doğusu güçlü bir tayfunun etkisi altına girerken, bölgeden tahliye edilen on binlerce kişinin kalacağı kalabalık barınaklarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçilmesine çalışılıyor.

Rüzgar hızı saatte 150 kilometreyi bulan ve 185 kilometreye çıkması beklenen Vongfong tayfunu, bugün Doğu Samar bölgesinde San Policarpio kentinin sahillerini vurmaya başladı.

Vongfong tayfununun Filipinler'in nüfus yoğunluğu bulunan doğu bölgelerini etkisi altına aldıktan sonra pazar günü ülkeden ayrılması bekleniyor.

Yılda yaklaşık 20 tayfun ve kasırga, sıklıkla volkanik patlamalar ve depremlere sahne olan Filipinler'de yetkililer, bu kez Kovid-19 salgını nedeniyle Vongfong tayfununda tahliye edilip acil durum barınaklarına yerleştirilenlere virüs bulaşması endişesi taşıyor.

Birçok yetkili, bölge sakinlerini çifte tehditten uzak tutmanın zor bir açmaz olduğunu dile getiriyor. Tayfunun rotasında bulunan Jipapad Belediye Başkanı Benjamin Ver, Associated Press'e (AP) telefonla yaptığı açıklamada, "Bu çok çetrefilli bir durum." ifadesini kullandı.

Doğu Samar Valisi Ben Evardone da yarım milyon insanın yaşadığı Doğu Samar ve Jipapad'da, komşu bölgelerin aksine yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirtirken, salgın ihtimaline karşı hazırlanan karantina tesislerini, şimdi tayfun nedeniyle tahliye merkezlerine dönüştürmek zorunda kalabileceklerini söyledi.

Kuzey Samar Valisi Edwin Ongchuan da sahil kasabalarından tahliye edilen 80 bin civarında vatandaş için normalden daha çok okul binasının tahliye merkezlerine dönüştürülmesini talep ettiğini dile getirdi.

Ongchuan, "Daha önce 10 okul binası kullanıyorduysak, şimdi tahliye edilenler arasında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için 20'sine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Filipinler'in doğusunu 2013 yılında vuran Haiyan tayfunu, 7 bin 300'den fazla kişinin ölümü ya da kaybolmasına, 5 milyondan fazla kişinin de yerlerinden olmasına yol açmıştı.

Ülkede Kovid-19 salgınında 11 bin 618 vakaya rastlanırken, 772 kişi hayatını kaybetti.


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