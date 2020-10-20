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Aktüel Filipinler Devlet Başkanı Duterte, yargısız infazlardan sorumlu tutulabileceğini söyledi
Aktüel

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, yargısız infazlardan sorumlu tutulabileceğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:06:43 -
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, yargısız infazlardan sorumlu tutulabileceğini söyledi

ANKARA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, göreve geldiğinden bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında "yargısız infaz" olduğundan şüphelenilen ölümlerden adli olarak sorumlu tutulabileceğini belirtti.

Devlet Başkanı Duterte, televizyonda yaptığı konuşmada, "Eğer burada ölüm olmuşsa suçlusu benim. Beni her konuda, uyuşturucu savaşındaki her şeyden, her ölümden sorumlu tutabilirsiniz." dedi.

Göreve geldiğinde uyuşturucu kaçakçılığı ve bağımlılığının ülkede önemli bir problem haline gelmiş olduğunu savunan Duterte, "(Bu operasyonlarda) eğer ölmüşseniz, benim uyuşturucuya olan öfkemdendir. Eğer ben bunu söylüyorsam, beni mahkemeye çıkarın, hapse atın. Peki, hiç sorun değil. Hapse girerek de ülkeme memnuniyetle hizmet ederim." ifadelerini kullandı.

2016'da göreve geldiğinde ülkede 4 milyon uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kaçakçılara yönelik operasyonlarının ardından bağımlı sayısının 1,6 milyona kadar gerilediğini ileri süren Duterte, "Eğer bunun devam etmesine izin verilseydi ve kararlı adımlar atılmasaydı, devletin güvenliği tehlikeye girecekti. Ülkenizi mahva uğramaktan kurtarıyorsanız kutsal bir görev yapıyorsunuz demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında "uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında insanlığa karşı suçlar işlendiği" iddiasıyla yapılan şikayetler ve başlatılan soruşturmaları ise "Uyuşturucu, ne zaman insanlık oldu?" sözleriyle eleştirdi.

- 2016'dan itibaren 5 bin 800'den fazla şüpheli öldürüldü

Duterte'nin 2016'da göreve geldiğinden bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında bugüne dek 5 bin 800'den fazla şüpheli öldürülmüş, yaklaşık 256 bin şüpheli gözaltına alınmıştı.

İnsan hakları savunucuları, ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer, yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları, Duterte hakkındaki şikayetler üzerine "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak üzere iki ön soruşturma başlatmıştı.

Duterte, soruşturmalar üzerine ülkesini UCM'den çekmişti.

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