Filede derbi heyecanı
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek18 Ocak 2019 Cuma 10:04
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında yarın Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 14.00'te başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, 13 haftada 6 galibiyet, 7 mağlubiyeti yaşadı ve haftaya 5. sırada girdi. 8 galibiyet, 5 mağlubiyeti olan sarı-kırmızılı takım ise 4. sırada bulunuyor.
Ligde ilk yarıda oynanan maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.
YORUM YAZ