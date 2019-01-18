Filede derbi heyecanı - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında yarın Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 14.00'te başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 13 haftada 6 galibiyet, 7 mağlubiyeti yaşadı ve haftaya 5. sırada girdi. 8 galibiyet, 5 mağlubiyeti olan sarı-kırmızılı takım ise 4. sırada bulunuyor. Ligde ilk yarıda oynanan maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

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