  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fildişi Sahili'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından binlerce kişi çatışma korkusuyla Liberya'ya sığındı
Aktüel

Fildişi Sahili'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından binlerce kişi çatışma korkusuyla Liberya'ya sığındı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:59:10 -
Fildişi Sahili'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından binlerce kişi çatışma korkusuyla Liberya'ya sığındı

ABUJA (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, etnik çatışma endişesi nedeniyle 3 bin 600'den fazla kişi komşu ülke Liberya'ya sığındı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Liberya Temsilcisi Roseline Okoro, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fildişi Sahili'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından binlerce kişinin etnik çatışma korkusuyla komşu ülkelere sığındığını belirtti.

Okoro, yüzlerce Fildişi Sahili vatandaşının Togo ve Gana'ya sığındığını vurgulayarak, "Seçimden sonraki gün yaklaşık 1600 kişi Liberya'ya geldi. Şu anda 3 bin 600'dan fazla kişi Liberya'ya sığındı." dedi.

- Fildişi Sahili'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimi

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda seçilen mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın zaferi bugün Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Ouattara'nın 3'üncü döneminde de aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu savunarak birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil

12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoksul yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin böyle dev..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, ..
PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...
Gündem

PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...

TSK'nın, Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlar ve kurulan üs bölgeleri ile iyice köşeye sıkıştırdığı teröristlerin üst yapılanması KCK'nın sözd..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay