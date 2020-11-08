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Aktüel Fildişi Sahili'nde muhalefet lideri gözaltına alındı
Aktüel

Fildişi Sahili'nde muhalefet lideri gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 01:49:16 -
Fildişi Sahili'nde muhalefet lideri gözaltına alındı

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan muhalif lider Pascal Affi N'Guessan gözaltına alındı.

N'Guessan'ın partisi Fildişi Halk Cephesinden (FPI) AA'ya yapılan açıklamada, N'Guessan'ın, Abidjan'a 100 kilometre mesafedeki Akoupe mevkisinde gözaltına alındığını ve kendisiyle iletişim kurulamadığı belirtildi.

N'Guessan, diğer muhalif cumhurbaşkanı adayı Henri Konan Bedie ile seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurmuş ve Ulusal Geçiş Konseyi kurmuşlardı.

Konseye, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin liderlik edeceğini bildiren N'Guessan, amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı" cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizmişti.

N'Guessan, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurgulamıştı.

Ulusal Geçiş Konseyi'nin kurulmasının ardından, konseyde yer alanlar hakkında "devlete komplo kurmak" suçlaması yöneltilmişti.

Bağımsız Seçim Komisyonu (CEI), geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın yüzde 94,27, N'Guessan'ın yüzde 0,99, Bedie'nin yüzde 1,66 ve Kouadio Konan Bertin'in de yüzde 1,99 oy aldığını duyurmuştu.

Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçluyor.

- Sivil itaatsizlik ve boykot çağrısı

Mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3'üncü dönemine aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu belirterek, birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 4 adaydan 2'si eski Başbakan N'Guessan ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'ya karşı baraj oluşturmak için sivil itaatsizlik ve boykot çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 3 bin 200 kişinin etnik çatışma korkusuyla komşu ülkelere sığındığını duyurmuştu.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.


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