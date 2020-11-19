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Aktüel Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminde binlerce kişi etnik çatışma endişesiyle ülkeyi terk etti
Aktüel

Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminde binlerce kişi etnik çatışma endişesiyle ülkeyi terk etti

Yeniakit Publisher
2020-11-19 01:03:36 -
Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminde binlerce kişi etnik çatışma endişesiyle ülkeyi terk etti

ABUJA (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, etnik çatışma endişesi nedeniyle 10 binden fazla kişi komşu ülkelere sığındı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, Fildişi Sahili'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 10 bin 87 kişinin etnik çatışma korkusuyla komşu ülkelere sığındığı belirtildi.

Açıklamada, "Gerginlikler sürdükçe sayılar artmaya devam ediyor. Ülkeyi terk edenlerin yüzde 90'ı Liberya'ya sığındı ve bu kişilere insani yardım malzemeleri verildi." ifadesi yer aldı.

Fildişi Sahili'ni terk edenlerin çoğunluğunun, durum normale dönünce geri dönmek için sınıra yakın bölgeleri seçtiği kaydedildi.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası, dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucu çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Sidi Toure, seçimlerle ilgili çıkan olaylarda 85 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 484 kişinin yaralandığını duyurdu.

- Muhalefet sonuçları kabul etmemişti

Cumhurbaşkanı adayları Pascal Affi N'Guessan ve Bedie, 31 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurmuş ve Ulusal Geçiş Konseyi kurmuşlardı.

Konseye, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin liderlik edeceğini bildiren N'Guessan, amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı" Cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizmişti.

N'Guessan, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurgulamıştı.

Ulusal Geçiş Konseyi'nin kurulmasının ardından konseyde yer alanlara "devlete komplo kurmak" suçlaması yöneltilmişti.

Bu kapsamda N'Guessan 7 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Bağımsız Seçim Komisyonu (CEI), geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın yüzde 94,27, N'Guessan'ın yüzde 0,99, Bedie'nin yüzde 1,66 ve Kouadio Konan Bertin'in yüzde 1,99 oy aldığını duyurmuştu.

Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçluyor.

Ouattara, Cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.


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