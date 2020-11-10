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Aktüel Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanından muhalefete diyalog çağrısı
Aktüel

Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanından muhalefete diyalog çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:47:24 -
Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanından muhalefete diyalog çağrısı

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçilen Alassane Ouattara, seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefete diyalog çağrısında bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 3'üncü dönemine seçilen Ouattara, seçim sonuçlarının dün Anayasa Mahkemesi tarafından resmen onaylanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Ouattara, seçim sonrası sonuçları kabul etmeyen cumhurbaşkanı adayı Henri Konan Bedie'ye görüşme teklifinde bulunarak, Bedie'nin liderlik ettiği Ulusal Geçiş Konseyi'nin feshedilmesi talebinde bulundu.

Bedie ise dün Twitter'dan, gözaltına tutulan cumhurbaşkanı adayı ve muhalefet lideri Pascal Affi Nguessan ve diğer muhaliflerin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, seçim sonrası ülkede çıkan olaylarda 13 kişi yaşamını yitirdi.

- Muhalefet sonuçları kabul etmemişti

Cumhurbaşkanı adayları N'Guessan ve Bedie seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurmuş ve Ulusal Geçiş Konseyi kurmuşlardı.

Konseye, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin liderlik edeceğini bildiren N'Guessan, amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı" cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizmişti.

N'Guessan, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurgulamıştı.

Ulusal Geçiş Konseyi'nin kurulmasının ardından, konseyde yer alanlar hakkında "devlete komplo kurmak" suçlaması yöneltilmişti.

Bu kapsamda N'Guessan 7 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Bağımsız Seçim Komisyonu (CEI), geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın yüzde 94,27, N'Guessan'ın yüzde 0,99, Bedie'nin yüzde 1,66 ve Kouadio Konan Bertin'in de yüzde 1,99 oy aldığını duyurmuştu.

Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçluyor.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.


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