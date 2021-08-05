Fikret Tuğ kimdir? Fikret aslen nereli? Fikret Tuğ ne mezunu?

Acun’un sık sık tartışma, entrika ve kavgalarla gündeme gelen sözde yemek yarışması MasterChef’te saygı, ahlak, hoş görü gibi toplumun değerlerinin hiçe sayıldığı program hiç bir uyarı almadan yayınlanmaya devam ediyor. 29. bölümle birlikte MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren dördüncü yarışmacı İbrahim Cingözler oldu. MasterChef’te hiç eksik olmayan kavga ve söz düellosu bir kez daha patlak verdi. Tunahan Ak ve Fikret arasında ise büyük bir tartışma çıktı. Tunahan, stüdyoya büyük bir ‘Yin Yang’ simgesi ile gelerek herkesi şaşırttı. Üstü kapalı sözlerle yarışmacı Fikret’e göndermede bulunan Tunahan’ın “Burası bir rehabilitasyon merkezi değil” sözleri stüdyoda gergin anlara sebep oldu.

Fikret Tuğ kimdir?

Fikret Tuğ aslen Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesindendir. Doğduğundan beri İstanbul Maltepe'de yaşamaktadır. Üniversiteyi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde okudu. 9 yaşından beri yemek yapan yarışmacı 2014'ten beri profesyonel aşçılık yapmaktadır. Mersin Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ee Spor tezli yüksek lisansını yapmaktadır. Askerliğini hava savunma askeri olarak 10. Tanker Üst Komutanlığı İncirlik'te yaptı.