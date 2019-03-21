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Fikret Orman'dan 'yabancı futbolcu' kuralı açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde.

21 Mart 2019 Perşembe 16:46
Fikret Orman'dan 'yabancı futbolcu' kuralı açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:46
  1. Fitret Orman

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