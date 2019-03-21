Fikret Orman'dan 'yabancı futbolcu' kuralı açıklaması Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: Yabancı futbolcu konusunda düşüncemiz, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sistemin devam etmesi yönünde.

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