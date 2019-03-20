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Fikret Orman’dan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni teknik direktör konusunda ilk tercihlerinin yerli isim olduğunu ancak şu ana kadar kimseyle bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:13
Fikret Orman’dan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni teknik direktör konusunda ilk tercihlerinin yerli isim olduğunu ancak şu ana kadar kimseyle bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.


A Milli Takım’ın başına geçecek Teknik Direktör Şenol Güneş, sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük için ismi geçen takımın eski yıldızı Guti Hernandez’i biraz görmek istediklerini söyleyen Orman, “Onun yetkisi biraz artacaktır, onu görmek istiyoruz. Şenol Hoca’ya bir kırgınlığım yok. Bu profesyonel bir ilişki. Şenol Hoca, 1 Haziran’da başlamak için çok diretti. Ancak şu an iki maç var, Langaspor’dan bahsetmiyoruz, Milli Takım’dan bahsediyoruz. Ambleminde Türk bayrağı olan tek kulübüz, bu iki maça kim çıkacak? Yeni hoca belliyken başkasının çıkması normal değil" dedi.



“İlk tercihimiz yerli”


Fikret Orman, ilk tercihlerinin yerli teknik adam olduğunu belirterek, “Ama yabancı da olabilir. Şu ana kadar kimseyle görüşme yapmadım. Önümüzdeki haftalardan itibaren görüşmelere başlayacağız. Guti’ye şans vermemiz lazım. Şenol Hoca ile konuşacağız, onu biraz daha yetkilendirmesini isteyeceğiz ve bu şekilde fikrimiz netleşecek. Şenol Güneş’in fikirleri önemli ama bizim karar vermemiz lazım. Beşiktaş hocalığı zor bir görevdir. Yeni hocayı Beşiktaş seçimlerine eşdeğer açıklayacağız. Seçimi kimin kazanacağı belli değil, yeni gelecek yönetime de haksızlık etmemek lazım. Sanırım lig bitmeden seçimi bitiririz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:13
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