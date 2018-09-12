Fikret Orman'dan Güneş açıklaması! 'Sezon sonu...'

Şenol Güneş'in kontratıyla ilgili konuşan Orman, "Şenol Hoca ile dördüncü senemiz. Çalıştığımız teknik adamlarla kontrat sonuna kadar geldik. Şenol Hoca ile 2019 sezonunda sözleşmemiz bitiyor. Benim de sürem 2019'da biteceği için süreyi bu şekilde belirledik. Şenol Hoca da ben de bunları açıklamaktan sıkıldık. Aramızda problem yok, kime ne düşünüyorsa düşünsün." dedi.

"GÖRDÜĞÜMÜZ BİR HATA VARSA MEDENİ ŞEKİLDE..."

Fikret Orman, herkesin ayrı sorumlukları olduğunu vurgulayarak, "Şenol hocanın da sorumlulukları var, benim de onun üzerinde tepe sorumluluğum var. Bizde görevler ve çizgilerimiz bellidir. Hocanın karıştıkları da, bizim karıştığımız şeyler de bellidir. Gördüğümüz bir hata varsa medeni bir şekilde konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL HOCAYLA BİR KERE BİLE KAVGA ETMEDİM"

Beşiktaş Başkanı, 'Kavga ettiler, gerginlik var' haberleri hakkında, "Şenol Hocayla bir kere bile kavga etmedim ben. Zaman zaman fikir ayrılıkları oluyor elbette. Bunlar da çok doğal. Bizim hocamıza güvenimiz tam. lk 4 maçtan memnun muyuz? Değiliz. Hocamız da memnun değil. Çalışacağız, eksiklerimizi kapatacağız." diyerek sözlerini noktaladı.