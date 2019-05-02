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Fikret Orman’dan derbi yorumu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig’in 31.

02 Mayıs 2019 Perşembe 22:49
Fikret Orman’dan derbi yorumu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile oynayacakları derbi maç ile ilgili, “Gerideki spekülasyon konularını açmaya gerek yok. Bu hafta sonu güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. İnşallah kazanan biz oluruz” dedi.


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşun Futbolun Süperleri ödül törenine katıldı. Tören öncesi siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, ligdeki rekabet ile ilgili konuşarak, “Güzel bir lig oluyor. Avrupa’da birçok ligin artık şampiyonu belli oldu. Çok büyük rekabet içinde olan tek lig Süper Lig. Bunun avantajlarını görmek lazım Güzel bir lig oluyor. İnşallah da rekabet içinde Süper Lig’i seyredenlere sporseverlere güzel bir sezon yaşatacağını umut ediyorum. Temennim o yönde” şeklinde konuştu.



“Hafta sonu güzel maç olacağını tahmin ediyorum”


Fikret Orman, Süper Lig’in 31. haftasında karşı karşıya gelecekleri Galatasaray derbisi öncesi açıklama yapmanın doğru olmadığını vurgulayarak, “Yöneticilerin konuşulacağı bir hafta değil bu hafta. Bu hafta oyuncuların konuşulacağı bir hafta. Şu anda biz Beşiktaşlı olarak buna girmiyoruz. Yok hakem, yok şu bunun Fatih Hoca’nın taktiği ne olacak. Şenol Hoca nasıl bir kadro ile çıkacak. Burak yılmaz nerede oynayacak. Galatasaray’ın santrforu bu hafta iyi performans verecek mi? Bunların konuşulması lazım. Futbol bunun üzerine kurulu bir şey. Bizim şimdi Kayserispor ile maçımız var. Kayseri Başkanı onu dedi, ben bunu dedim. Bu algılar artık eskide kaldı. Herkes sporu güzelleştirmeli. Özellikle büyük kulüpler. Bunu keyifli hale getirmeliyiz. Biz hafta sonu Galatasaray maçına çıkacağız. Güzel bir maç yapacağız. Kazanmak için gidiyoruz oraya. Eminim ki Galatasaray’da bizi yenmek için bekliyor. Bu böyle bir spor. Buna sporcular karar verecek. Hakemler hatalar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Kayserispor’un maçında yapıldı mı, çok yapıldı. Bizimkinde daha çok. Herkes kendine göre haklıdır. Ama bu hakemlerle oynanacak. Gerideki spekülasyon konularını açmaya gerek yok. Bu hafta sonu güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. İnşallah kazanan biz oluruz” açıklamasını yaptı.



“Ligin bitimine yakınken bu tür konuşmalar algı değiştirme gibi algılanıyor”


Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in "Hakemler kura ile belirlensin" açıklamasıyla ilgili de konuşarak, şu ifadelere yer verdi:


“Bugünün gündemi değil bu. Demin de söyledim. Kayserispor Başkanı Erol Bedir araya girerek, kura çekildiği zaman art arda, Arda Kardeşler çıkarsa ne yapacaksınız? Bugünün gündemi değil bu. Bitime 4 hafta kalmış. Yeni bir lig başlayacağı zaman Kulüpler Birliği’nde bir şeyler konuşuruz. MHK Başkanı ve yönetimini davet ederiz. Şöyle yapsak diye konuşuruz. Lig bitmeye yakınken bunları konuşmak; bence algıyı değiştirme, algıyı yönetme, baskı oluşturma gibi algılanıyor. Bunlar ne Galatasaray ne Beşiktaş’a yakışacak şeyler değil. Burada en önemli gelen kişiler sporcular. Onlarla ilgilenelim, biz spor adamların bu işin gündeminde yokuz.”


Fikret Orman, mayıs ayında gerçekleştirecekleri başkanlık seçimi ile ilgili çok bir şey söylemek istemediğini ifade ederek, güzel bir genel kurul umduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 22:49
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