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Fikret Orman'dan çok sert Ankaragücü açıklaması: Bir kişi çıksın başkanlığı bırakırım

Beşiktaş Kulübü Bşkanı Fikret Orman, Kayseri'de oynanan Ankaragücü maçı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

04 Aralık 2018 Salı 02:53
Fikret Orman'dan çok sert Ankaragücü açıklaması: Bir kişi çıksın başkanlığı bırakırım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig 13. haftasında oynanan Ankaragücü maçının Kayseri'ye alınmış olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'ye bağlanan Fikret Orman, özellikle Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'in Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i aramasına da çok sert tepki gösterdi.

''Başkanlığı bırakırım''

Fikret Orman yaptığı açıklamada, "Ankaragücü maçının Kayseri'ye alınmış olmasıyla ilgili benim tanıdığım tek bir kişi dahi, telepati yoluyla TFF ile konuşmuş olsun ben başkanlığı bırakırım. Saha neden değişti diye niye bana soruyorsunuz? TFF'ye sorun. Biz de sonradan öğrendik." dedi.

Başkan Orman, Mustafa Cengiz'in "Ankaragücü Başkanı Beşiktaş maçını Kayseri'ye alındıktan sonra beni aradı. Ben de demokratik olarak tepkinizi koyun. Çünkü ben demokratik olarak tepkimi koyunca ceza kuruluna sevk ediyorum." açıklaması üzerine "Ankaragücü Başkanı neden Galatasaray Başkanını arıyor?" diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 02:53
  1. Fikret Orman
  2. Beşiktaş
  3. Ankaragücü
  4. Kayseri
  5. Galatasaray
  6. Mustafa Cengiz
  7. Mehmet Yiğiner

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