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Fikret Orman'dan ayrılık açıklaması

Adana'da açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman "Benim Beşiktaş'ta son dönemim ve artık kum saati ters yönde çalışıyor" dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:13
Fikret Orman'dan ayrılık açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Adana'da önemli açıklamalar yaptı.

Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Benim Beşiktaş'ta son dönemim ve artık kum saati ters yönde çalışıyor. Daha sonra yeni bir başkan ve yönetim gelecek, Biz bu süre boyunca Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu ana kadar ne başardıysak Beşiktaş taraftarıyla beraber başardık.

Hatalarımız vardır elbette. Bu sezon amacımız, yaşanan krizden kulübümüzü etkilenmeden çıkartmaktı. Hedefi olan bir takıma dönmemiz gerekiyordu, bunu da bu sene yaptık

Beşiktaş TV'yi kapatmadık, platform değiştirdik. Bizim amacımız taraftarlarla temas kurmak.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:13
  1. Fikret Orman
  2. Adana
  3. Beşiktaş

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