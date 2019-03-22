Fikret Orman: “Hem Kulüpler Birliği hem de kulüp olarak elimizden geleni yaparız”

Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Gönüllülük Projesi’ne hem Kulüpler Birliği hem de Beşiktaş Kulübü olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘2019 Gönüllülük Yılı’ kapsamında toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket edecek faaliyetlere imza atacak. Bu çerçevede ‘Spor, Kültür-Turizm, Çevre, Afet ve Acil Durum, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler’ başlıklarında uygulanacak stratejileri açıklamak ve yürütülen çalışmaları paylaşmak üzere Lütfü Kırda Kongre Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, “Buraya gelmeden önce çok bilgi sahibi değildim. Fakat bakanımızın konuşmasını dinledim. Çok etkilendim. Hem Kulüpler Birliği hem de kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yaparız. Çok heyecanlı bir proje. Hem insanlara hizmet etmesi hem de genç nesli sosyalleştirmesi açısından da çok önemli. İsmi de güzel. İnşallah ulaştığı yerler de sonuçları da güzel olur. Bunları icraata dönüştürmek zor tarafı. O görev de hepimize düşüyor” diye konuştu.