Fikret Onhan kimdir? Fikret Onhan görevden mi alındı?

Fikret Onhan görevden mi alındı? Fikret Onhan kimdir? Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile müdürü Fikret Onhan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı. Fikret Onhan’ın görevden alınmasından sonra Fikret Onhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Fikret Onhan hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı? soruları da merak konusu oldu. İşte Fikret Onhan hayatı, kariyeri:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameinin 2’inci madesi gereğince görevden alındı. Peki Fikret Onhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Fikret Onhan hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı?

Fikret Onhan kimdir?

1970 yılı Elazığ doğumlu Fikret Onhan, İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da üniversite öğrenimini 1994 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 2000 – 2002 yıllarında Tunceli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde Jeoloji Mühendisi olarak görev yapmış olup, 2002 – 2011 yılları arasında Malatya Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünde Jeoloji Mühendisi ve İl Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur.

24 Ekim 2011 tarihinde Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, 19.08.2013 tarihinden itibaren Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü , 24.02.2014 tarihinden itibaren Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Şubat 2016 tarihinden itibaren Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak görev yapmıştır.

22.04.2022 tarihi itibari ile Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde Asaleten göreve başlayan Sayın Fikret Onhan evli ve iki çocuk babasıdır.