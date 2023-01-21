Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'ndan protesto çağrısı
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı sonrası vatandaşlara protesto çağrısında bulundu.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın polis koruması eşliğinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması büyük tepkiyle karşılandı. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, "bayrağını al sende gel", "Kuran'a uzanan eller kırılsın" diyerek vatandaşları saat 20:30'da İsveç Başkonsolosluğu önünde protestoya çağırdı.
Platformdan yapılan açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'in Türkiye Büyükelçiliği önünde yakılmasına izin veren İsveç'e kınama/uyarı yetmez, bütün diplomatik ilişkiler kesilmelidir" denildi.
Kur'an Nesli Platformu da "Ey Müslüman Kuran'a Sahip Çık" diyerek vatandaşları yarın saat 14:30'da İsveç Konsolosluğu yanında toplanmaya davet etti.