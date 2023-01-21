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Aktüel Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'ndan protesto çağrısı
Aktüel

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'ndan protesto çağrısı

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı sonrası vatandaşlara protesto çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 19:45:00 -
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'ndan protesto çağrısı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın polis koruması eşliğinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması büyük tepkiyle karşılandı. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, "bayrağını al sende gel", "Kuran'a uzanan eller kırılsın" diyerek vatandaşları saat 20:30'da İsveç Başkonsolosluğu önünde protestoya çağırdı.

Platformdan yapılan açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'in Türkiye Büyükelçiliği önünde yakılmasına izin veren İsveç'e kınama/uyarı yetmez, bütün diplomatik ilişkiler kesilmelidir" denildi.

Kur'an Nesli Platformu da "Ey Müslüman Kuran'a Sahip Çık" diyerek vatandaşları yarın saat 14:30'da İsveç Konsolosluğu yanında toplanmaya davet etti.

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