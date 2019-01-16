0553 313 94 23

Figen Yüksekdağ'ın talebi reddedildi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin eski milletvekili Figen Yüksekdağ'ın "reddi hakim" talebi reddedildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:54
Figen Yüksekdağ'ın talebi reddedildi

HDP eski Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın "reddi hakim" talebi reddedildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yüksekdağ, avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulundu.

Yüksekdağ'ın duruşmanın öğleden önceki bölümünde reddi hakim talebine ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, ret sebebine ilişkin somut bir gerekçenin oluşmadığı ve duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebin kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.

Duruşma 11 Mart'a ertelendi

Talebe ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin, "duruşmayı uzatmaya yönelik" olduğu gerekçesiyle kabul edilmediğini bildirdi.

Ayrıca Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:54
  1. HDP eski Milletvekili Figen Yüksekdağ
  2. reddi hakim
  3. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü
  5. HDP
  6. Cumhuriyet Savcısı
  7. terör örgütü yöneticiliği
  8. terör örgütü propagandası
  9. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet
  10. halkı kin ve düşmanlığa tahrik
  11. suç işlemeye tahrik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DHKP-C'nin haraç çetesi çökertildi! 4 tutuklama
    1. DHKP-C'nin haraç çetesi çökertildi! 4..
    2. Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine..
    3. Edirne'de ormanlık alanda kesik kol..
    4. İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı!..
    5. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    6. Muğla'da ayıların arı kovanlarını..
    7. Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili..
    8. Veysi Aghan kimdir? | CHP Diyarbakır..
    9. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    10. Şanlıurfa'da "sınav jokeri"..
    11. Mersin'deki yağış ve fırtına
    12. 51. SİYAD Türkiye Sineması..
    13. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    14. Maduro'nun yardımcısı Çorum'da altın..
    15. Bulgaristan'tan 'F-16' hamlesi! İzin..
    16. Tokat'ta eğitime kar engeli
    17. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
    18. Avusturya'da hükümet iltica yasasını..
    19. Güvenlik uzmanı Ağar’dan kritik uyarı:..
    20. "İzmir bizden hizmet istiyor"
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın