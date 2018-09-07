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Fibromyalji sendromu nedir?

Fibromyalji sendromunu sizler için araştırdık...

07 Eylül 2018 Cuma 22:08
Fibromyalji sendromu nedir?

Fibromyalji sendromu kas- iskelet sisteminde kronik yaygın ağrı yapan bir hastalık. Ağrıya duyarlılıkta artış, kaslarda hassas noktaların varlığı ile karakterize olan yumuşak doku romatizmasına bu ad veriliyor.

Yumuşak Doku Romatizması’nın (Fibromyalji sendromu) toplumda görülme sıklığı %2-4 arasında.

En önemlisi bu hastalığın kadınları etkiliyor olması. Çünki hastaların %90‘ı kadın.. En sık olarak 40-50 yaşlarında, hemen menapoz öncesi ve menapoz döneminde görülüyor.

Genç fibromyalji hastaları erken menapoza girebilmekte ve ortalama menapoz yaşı normale oranla 10 yıl erken başlayabilmektedir.

Birçok hastada belirtiler yavaş ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok yoğun stres, duygusal travmalar, enfeksiyonlar, kazalar sonucu yakınmalar başlayabiliyor.

Yumuşak Doku Romatizması teşhisi konulmadan önce altta yatan ve aynı belirtilere sebep olabilecek diğer hastalıkların da araştırılması gerekiyor.

Fibromyalji sendromunda en sık ve karakteristik yakınmalar; ağrı, yorgunluk hissi ve uyku bozukluğudur.

Ağrı kronik, yaygın ve simetriktir. En sık omurga boyunca, bel sırt ve boyun bölgelerinde görülür. Omuzlara, kollara, kalça ve bacaklara yayılır. Hastalar ağrı hissini yanıcı, batıcı, oyucu, zonklayıcı olarak farklı şekillerde tanımlarlar. Genellikle tüm gün süren bir bitkinlik hissi, gündelik işleri yapmada güçlük ve halsizlik söz konusudur.

Uyku düzensizliği fibromyalji sendromunda çok sık görülen bir sorundur. Geceleri sık uyanma, özellikle sabah yorgun kalkma ve uyandıklarında kendilerini dinlenmiş hissedememe yakınmaları tipiktir.

Kollarda, bacaklarda, bazen gövdede uyuşma, karıncalanma, iğneler batma şeklinde tanımlanan parestezi adı verilen yakınmalar hastaların %80’inde görülür.
Fibromyalji, hayatı tehdit etmeyen kronik bir ağrı sendromudur.

Asabi bir hastalık değil, değişik sebepleri olan bir yumuşak doku romatizmasıdır.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:08
  1. Ağrı
  2. Fibromyalji sendromu

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