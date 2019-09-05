Fibromiyalji nedir? Belirtileri nelerdir?

Fibromiyalji, etkilediği bölgede değişik şiddetlerde kas ağrılarına sebep olur. En sık etkilediği bölgeler; her iki kürek kemiğinin iç tarafı, omuz çevresi ve kalça bölgesidir. En yaygın belirtisi, kas ağrısının şiddetli olduğu özellikle sırt bölgesinde, ele düğüm şeklinde gelen sertliklerlerdir.

Bu sertlikler bir kitle değil, kasların sertleşmesiyle meydana gelen oluşumdur. Aynı zamanda ağrı ve acıya sebep olurlar.

Fibromiyaljinin

Fibromiyaljinin şimdilik bilinen belli bir sebebi yoktur. Fakat uzmanlarca; klima çarpması, soğuk hava, spor ve ani hareketlerden kaynaklı kas sorunlarının fibromiyaljiyi tetikleyeceği ve meydana getireceği söyleniyor. Bunların yanı sıra fibromiyaljiyi tetikleyen ve sebep olan birkaç durum mevcuttur.

Enfeksiyonlar : Daha önceden geçirilmiş çeşitli enfeksiyon hastalıkları fibromiyaljiyi tetikleyebilir veya belirtileri olumsuz sonuçlayabilir.

: Daha önceden geçirilmiş çeşitli enfeksiyon hastalıkları fibromiyaljiyi tetikleyebilir veya belirtileri olumsuz sonuçlayabilir. Genetik faktörler : Fibromiyalji sıklıkla aile üyeleri arasında daha sıktır. Araştırmacılar, bazı genetik mutasyonların fibromiyalji gelişiminde rol oynayabileceğini düşünmektedir. Fakat hastalıkla ilgili genler henüz tanımlanmamıştır.

: Fibromiyalji sıklıkla aile üyeleri arasında daha sıktır. Araştırmacılar, bazı genetik mutasyonların fibromiyalji gelişiminde rol oynayabileceğini düşünmektedir. Fakat hastalıkla ilgili genler henüz tanımlanmamıştır. Travma : Fiziksel ya da duygusal travma yaşayan insanlarda fibromiyalji ortaya çıkabilir. Rahatsızlık travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkileri saptanmıştır.

: Fiziksel ya da duygusal travma yaşayan insanlarda fibromiyalji ortaya çıkabilir. Rahatsızlık travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkileri saptanmıştır. Stres : Fiziksel ya da duygusal travma gibi bir stres kaynağı vücutta aylar veya yıllar boyunca devam eden uzun süreli etkilere yol açabilir. Stres, fibromiyaljiye katkıda bulunabilecek hormonal bozukluklarla ilişkili bulunmuştur.

: Fiziksel ya da duygusal travma gibi bir stres kaynağı vücutta aylar veya yıllar boyunca devam eden uzun süreli etkilere yol açabilir. Stres, fibromiyaljiye katkıda bulunabilecek hormonal bozukluklarla ilişkili bulunmuştur. Kişilik yapısı : Daha çok hassas yapılı, mükemmeliyetçi ve olaylardan çabuk etkilenen kişilik yapısına sahip bireylerde görülür.

Görüntüleme sistemleri ve kan testlerinde hiçbir şekilde belli olmayan bu hastalık, ancak muayene ve tetkikler sonucunda anlaşılabiliyor.