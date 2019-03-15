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FIBA Dünya Kupası'nda kura heyecanı

- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 4. torbadan katılacağı 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları, yarın çekilecek- Ay-yıldızlı ekip, statü gereği E Grubu'nda mücadele etmesi kesinleşen son şampiyon ABD ile aynı grupta yer alacak

15 Mart 2019 Cuma 11:44
FIBA Dünya Kupası'nda kura heyecanı


ANKARA (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşamasının kuraları yarın çekilecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası'nın kura çekimi, Çin'in Shenzhen kentinde yarın TSİ 13.30'da gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılacak 32 takımın 4'erli 8 gruba ayrılacağı kuraya ev sahibi Çin, ABD, İspanya ve Fransa 1. torbadan katılacak.

Elemelerde grubunu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası vizesi alan Türkiye ise 4. torbada yer alacak.


- Türkiye'nin ilk rakibi ABD


Kura çekimi öncesi statü gereği Türkiye'nin ilk rakibi belli oldu.

Son dünya şampiyonu ABD, kurada statü gereği E Grubu'nda yer alacak.

Türkiye'nin bulunduğu 4. torbada Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela'nın yer alması, statü gereği de aynı kıtadan takımların birbiriyle eşleşememesi nedeniyle kura çekimi öncesi ay-yıldızlı ekibin ABD ile aynı grupta yer alması kesinleşti.


- Kurayı Kobe Bryant çekecek


31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştireceği etkinlikte, ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo ise popüler şarkılarını söyleyecek.

Shenzhen Bay Arena'da ilk kez halka açık olarak düzenlenecek organizasyona, FIBA Dünya Kupası'nın ilk global elçisi Çinli eski yıldız basketbolcu Yao Ming de katılacak.

2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar şöyle:

1. torba: Çin, ABD, İspanya, Fransa

2. torba: Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan

3. torba: Rusya, Avustralya, Brezilya, İtalya

4. torba: Türkiye, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela

5. torba: Almanya, Çekya, Polonya, İran

6. torba: Kanada, Karadağ, Filipinler, Kore

7. torba: Nijerya, Senegal, Yeni Zelanda, Angola

8. torba: Japonya, Lübnan, Tunus, Fildişi Sahili


Bu arada, 1, 4, 5 ve 8. torbalarda yer alan ülkeler, A, C, E ve G gruplarında, 2, 3, 6 ve 7. torbalarda yer alan ülkeler ise B, D, F ve H gruplarında mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:44
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. A Milli Basketbol Takımı
  3. Çin
  4. Shenzhen

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