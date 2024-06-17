Fetva verme sırası buna gelmiş! Ceylan Ertem’den cehalet fışkıran kurban mesajı

İslam aleminin mübarek bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, tüm Müslümanlar tarafından kutlanıyor.

Kurban Bayramı ikinci gününde devam ederken bazı isimler kurban ibadetini hedef alıyor. Bu isimlerden biri de Müjdat Gezen’in okulundan mezun olup şarkıcı diye sahneye çıkan Ceylan Ertem.

"Keşke hayvanlar öldürülmese"

Ertem, kurban ibadetiyle ilgili 'Keşke hayvanlar öldürülmese' paylaşımıyla dikkat çekti.

Şarkıcı daha sonra sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam etti.

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"Can almadan bayram mümkün" paylaşımını da sayfasında paylaşan Ertem'e ise sosyal medyada tepki gösterildi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda kurdukları sofralarda etleri löp löp götüren sanatçı bozuntuları "Keşke hayvanlar öldürülmese" diye paylaşım yapmaya devam ettiler.

İsrail’in insanları katledip öldürdüğü şu günlerde katil İsrail’e bir tek söz etmeyenlerin Kurban Bayramı hakkında fetva! Vermeleri çok dikkat çekici…