Fetva verme sırası buna gelmiş! Ceylan Ertem’den cehalet fışkıran kurban mesajı
Darbükatör Baryam’ın (Müjdat Gezen) talebesi olan şarkıcı şarkıcı! Ceylan Ertem, Kurban Bayramı'nda ibadet için kesilen hayvanlarla ilgili 'Keşke hayvanlar öldürülmese', 'Can almadan bayram mümkün' paylaşımları yaptı. Etleri löp löp götürüp Kurban Bayramı’nda “Hayvan kesilmesine karşıyız” diyenlere vatandaştan büyük tepki var.
İslam aleminin mübarek bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, tüm Müslümanlar tarafından kutlanıyor.
Kurban Bayramı ikinci gününde devam ederken bazı isimler kurban ibadetini hedef alıyor. Bu isimlerden biri de Müjdat Gezen’in okulundan mezun olup şarkıcı diye sahneye çıkan Ceylan Ertem.
"Keşke hayvanlar öldürülmese"
Ertem, kurban ibadetiyle ilgili 'Keşke hayvanlar öldürülmese' paylaşımıyla dikkat çekti.
Şarkıcı daha sonra sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
"Can almadan bayram mümkün" paylaşımını da sayfasında paylaşan Ertem'e ise sosyal medyada tepki gösterildi.
Her bayram olduğu gibi bu bayramda kurdukları sofralarda etleri löp löp götüren sanatçı bozuntuları "Keşke hayvanlar öldürülmese" diye paylaşım yapmaya devam ettiler.
İsrail’in insanları katledip öldürdüğü şu günlerde katil İsrail’e bir tek söz etmeyenlerin Kurban Bayramı hakkında fetva! Vermeleri çok dikkat çekici…