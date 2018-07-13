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FETÖ'ye operasyon: 14 asker tutuklandı

Isparta merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 30 şüpheliden 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 00:53
FETÖ'ye operasyon: 14 asker tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde 16 ilde eş zamanlı çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheli 33 rütbeli askerden 30’u düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheli askerden 14’ü tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan 30 şüpheliden 27’si gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Isparta Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan 27 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen asker şüphelilerden firari 3 şüphelinin arama çalışmasının devam ettiği belirtilirken, halen gözaltında bulunan 3 şüphelinin ise gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 00:53
  1. Isparta
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. FETÖ

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