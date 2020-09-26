FETÖ’nün ‘Üniversite’ ve ‘Avukat’ yapılanmasına büyük darbe
FETÖ’nün ‘avukat yapılanması’ ile ‘üniversite yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda 76 akademisyen hakkında gözaltı kararı verilirken, 15 avukat tutuklandı.
FETÖ’nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunanların da olduğu 76 akademisyen ile idari personel hakkında gözal tıkararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
15 avukata tutuklama
FETÖ’nün “avukat yapılanmasına” yönelik İzmir merkezli 19 ilde başlatılan operasyonda ise adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 15’i tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 60 zanlıdan işlemleri tamamlanan 24’ü, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 15’i sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi.
Arnavutluk'ta 3 FETÖ iltisaklı okul kapatıldı
Arnavutluk Bakanlar Kurulu, ülkede faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı üç okulun kapatılmasını kararlaş- tırdı. Karar kapsamında Görice (Korça) şehrinde “Ha