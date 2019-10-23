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FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün en üst düzey isimlerinin yer aldığı ve Ergenekon operasyonları, 17- 25 Aralık operasyonları gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt gözaltına alındı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 20:49
FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı yakalandı

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 16 kişiden Zehra Bozkurt hakkında yapılan araştırma sonucu, babasının örgütün üst yöneticilerinden Mustafa Özcan olduğu anlaşıldı.

Hakkında sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" olduğu bilgisi bulunan Özcan'ın, ByLock kullanıcısı ve kayyum atanan Kaynak Holding yöneticisi ve ortaklarından olduğu belirtildi.

Özcan'ın UYAP sorgulamasında ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranma ve 30 Temmuz 2014'te yurt dışına çıkış kaydı bulunduğu, MERNİS adres kaydının da Kazakistan olduğu tespit edildi.

Mustafa Özcan

Şüpheli Özcan ve "Başyüceler şurası"nın, FETÖ'nün Ergenekon ve 7 Şubat operasyonları ile 17/25 Aralık olaylarının kritik kararlarını alan, önemli tayin ve terfilerin karara bağlandığı, başkanlığını Mustafa Özcan'ın yaptığı, başlarda 6, sonraki dönemlerde ise örgüt içinde üst düzey görev yapan 12 imamdan oluşan yapıdan birisi olduğu ifade edildi.

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alınmıştı.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:49
  1. İzmir
  2. FETÖ

YORUM YAZ

  • MalatyalıMalatyalı6 sa önce
    Bitmiyor bu vatan hainleri
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu10 sa önce
    ne imamı olsa olsa bunlar ........ olur.
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 11 sa önce
    Vaybebir tarafta FETÖ nün evinin önünden geçenler FETÖ cü diye tutuklansın, diger taraftan FETÖ ye methiyeler düzen, kozmik odaları FETÖ yye açan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olsun, oglu milletvekili olsun FETÖ den tutuklu damadı serbest kalsın vay vay vay

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