  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den çok sert talimat: Sinek bile uçmasın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki saldırının arkasındaki kalleşliği açıkladı

Bu nasıl 23 Nisan? Bir yanda Mustafa Kemal bir yanda Türk bayrağına tekme!

Aliyev resti çekti! "Ermenistan bu anlaşmayı imzalamazsa..."

Hulki Cevizoğlu 'Bilgi sağlam yerden' dedi ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'06.06.2022'ye dikkat' dedi ve olacakları sıraladı! Mustafa Kurnaz'dan şoke eden iddialar

Yineliyoruz: Bu rezilliğe dur deyin! İşte sapkınların Türkiye'deki işbirlikçileri

Temel fıkrası değil bu! CHP’li başkan, kendi tesislerinde zehirlendi

Bu film ödül alır! Kılıçdaroğlu eşine söylediği şeyi itiraf etti

Canan Karatay’ın son uyarısı şaşkına çevirdi: Herkesin evinde var ama alkolden farkı yok
Aktüel FETÖ’nün sözde il imamı Gaziantep’te tutuklandı
Aktüel

FETÖ’nün sözde il imamı Gaziantep’te tutuklandı

Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan firari sözde il imamı M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 17:36:00 - 2022-04-22 17:39:59
FETÖ’nün sözde il imamı Gaziantep’te tutuklandı

Gaziantep’te TEM Şube ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan firari sözde il imamı M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ’nün firari il imamını gözaltına aldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüten ekipler “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sözde il imamı düzeyinde faaliyet gösteren firari M.K.’nın saklandığı adresi belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler FETÖ terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K.’yı gözaltına aldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.K. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan hükümlü M.K., hakkında verilen hapis cezası kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay