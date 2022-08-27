FETÖ'nün para akıttığı senatörden skandal sözler

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Yunanistan ziyareti kapsamında Atina Üniversitesi’nde bir konuşma yaptı. Robert Menendez, Türkiye’yi “Doğu Akdeniz’deki en büyük tehdit” olarak yorumladı.

Türk uçaklarının Yunanistan’ı taciz ettiği şeklindeki asılsız iddialara ilişkin de konuşan Menendez, “Bu bir NATO ülkesi için kesinlikle kabul edilemez bir davranış” dedi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Robert Menendez ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ekonomik kriz nedeniyle dikkatleri uzaklaştırmak için çatışma peşinde olduğunu söyleyerek tam FETÖ ağzına soyundu.

Menendez bu konuyla ilgili olarak, “Umarım ABD, bu durumdan Erdoğan’ı sorumlu tutar” ifadelerini kullandı.

Menendez'in kim olduğunu öğrenmek için: