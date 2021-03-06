FETÖ’nün o alçak reklâmı kaldırıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD’ye kaçan FETÖ’cülerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin saldırıları devam ediyor. ABD’nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye’yi karalamaya yönelik verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “#StopErdogan” sloganıyla yayınlanan reklamlara dünyanın her yerinden tepki yağarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

“Love Erdoğan”

Söz konusu reklam, Erdoğan’ sevenlerin gösterdiği tepki üzerine kaldırılırken, “Gülen’i durdurun”, “PKK/YPG/PYD’yi durdurun” yazılı araçlarla şehirde tur atıldı. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki reklam panolarına ise, ABD’nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan ‘Stop Erdoğan’ ifadesine cevaben “Love Erdoğan” ilanı yansıtıldı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, şunları dile getirdi: , “Hain FETÖ’cülerin hıyanetlerini tartışmaya gerek dahi yok. Her şey ortada. 1969’lardan itibaren gladyonun büyüttüğü, geliştirdiği bu FETÖ, sayın Cumhurbaşkanımızın gayretine rağmen hâlâ faaliyetleri var. O yüzden bu konuda çok dikkatli olunmalı. Bu hıyanet tüm haşmetiyle devam ediyor.

Muhalefet sessiz

“Siyonizmin, emperyalizmin, Amerika’nın, İsrail’in elindeki en önemli koz da FETÖ kozudur. Çünkü din iddialı, İslam iddialı bir yapı ve onu geliştirdiler. Ardından bütün hıyanetleri, ajanlıkları ortaya çıkmasına rağmen maalesef Türkiye’de siyasi çekişmelerde de ciddi bir muhalefet yok. Muhalefetin birtakım lüzumsuz yorumlarıyla, gayretleriyle FETÖ’nün bu faaliyetleri maalesef görmemezlikten geliniyor. CHP biraz kamufle ediyor va bunu değerlendiriyorlar. Muhalefet buna sessiz kalıyor ama bizler sessiz kalmayacağız.”

Reklamı yayınlayan FETÖ’cülere ve izin veren ABD yönetimine sert tepki gösteren Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da, şu değerlendirmede bulundu:

İkiyüzlü Amerika

“NATO müttefiki ülkeler arasında yer almamıza rağmen, Amerika’nın en işlek meydanlarına Türkiye Cumhurbaşkanına saldırı dili oluşturmaya, en ağır ithamlarda bulunmaya izin verilmesi ikiyüzlü bir yaklaşımdır. Amerika’nın Avrupa’nın bu tarz eylemlere kayıtsız kalması, İsviçre kongre binasına Erdoğan’ın kafasına silah dayanmış posterler asılması, devletler arası ilişkiler noktasında Avrupa’nın Türkiye’ye karşı olan ikiyüzlü tutumunu kanıtlamıştır. Terör örgütlerinin her çeşidine yardım ve yataklık yapan, dünya coğrafyasındaki ülkeler, PKK-YPG örgütlerine büro açmaya izin vermekte, tır’larla teröre silah desteği sunmaktadırlar. Verilen destek net, duyulan kin ve nefret alenidir. Bundan sonrası için terörle iş tutan devletlerin, ikiyüzlü tavırlarının hem milletimiz nezdinde, hem de devletimiz nezdinde gereken tepkiyle cevaplandırılması gerektiğini hatırlatıyoruz.”