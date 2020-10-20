  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Aktüel

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:25:18 -
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Savcı ve Osman Bey birbirine girdi
Medya

Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Savcı ve Osman Bey birbirine girdi

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Alçak emirler vermişti! FETÖ'cü hainden küstah sözler
Gündem

Alçak emirler vermişti! FETÖ'cü hainden küstah sözler

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davada eski ..
Avanak Apdi Suudi modeli!
Dünya

Avanak Apdi Suudi modeli!

İsrail ile ilişkileri normalleşme sürecine giren Suudi Arabistan, Türkiye'ye düşmanca bir politika uygulamaya devam ediyor. Türk mallarını b..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay