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Aktüel FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı
Aktüel

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı

Gözaltı kararı verilen 21'i aktif görevde 34 astsubaydan 21'i yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:50:38 -
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan açıklamada, örgütün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 12'si emekli, 1'i ayırma, 21'i aktif olmak üzere toplam 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin, Ankara genelindeki kontörlü sabit hatları vasıtasıyla FETÖ'nün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları, haberleştikleri ifade edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 zanlı gözaltına alındı.

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