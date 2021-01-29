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Aktüel FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem' yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı
Aktüel

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem' yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:40:00 -
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem' yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, aralarında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile örgütün 2 "mahrem imamı"nın bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 25 ilde operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Şüphelilerden 41'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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