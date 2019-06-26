0553 313 94 23

FETÖ’nün ‘izdivaç’ yapılanmasına operasyon!

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütteki bağlılığı kuvvetlendirmek amacıyla askerlerle evlendirilen 5 kadın ile 5 muvazzaf subay ve bir izdivaç sorumlusu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:38
FETÖ’nün ‘izdivaç’ yapılanmasına operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, ''örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek'' adına askerlerle evlendirilen 5 kadın ile 5 muvazzaf subay ve bir izdivaç sorumlusu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bylock içerikleri incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatının çalışmaları sonucunda, TSK içine sızan örgüt mensuplarının deşifre edilmesinde yeni ve daha önce herhangi bir soruşturmaya konu olmamış kriter olarak, yapılanmada örgütsel tabirle ''izdivaç sorumluları'' tarafından kullanılan Bylock içerikleri incelendi.

Savcılık, söz konusu içeriklerden tespit edilen ''örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek'' adına askerlerle evlendirilen ''örgüt mensubu kadın şahıs kataloğu'' olarak tabir edilen örgütsel arşiv içeriğine göre, daha önce adli işlem kaydı bulunmayan ve sabit kontörlü/ankesör hattan irtibatı bulunan 5 muvazzaf subay ile bu askerlerle örgütsel tabirle ''izdivaç'' birimi tarafından evlendirilen 5 örgüt mensubu kadın ve bir izdivaç sorumlusu olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasına karar verdi.

Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:38
  1. İstanbul
  2. FETÖ üyesi
  3. İzdivaç
  4. TSK
  5. muvazzaf subay
  6. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  7. örgüt mensubu kadın şahıs kataloğu
  8. Bylock

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Motosikletiyle kadına çarptı, yaralı halde bırakıp kaçtı
    1. (Özel) Motosikletiyle kadına çarptı,..
    2. Ünlü tatil merkezinde hayali otel..
    3. GÜNCELLEME - Van'da 2 terörist etkisiz..
    4. Gebelik döneminde vitamin ve..
    5. PKK’lı teröristlere baskın! Yaşam..
    6. Veterinerden kaçan dana eve daldı
    7. TOKİ'nin İstanbul için kura çekimi bugün
    8. Fatih’te kafasına poşet geçirilerek..
    9. TARSİM: "Bu yıl 81 ilden hasar ihbarı..
    10. Lazer ile diş problemlerine son..
    11. Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa..
    12. Kamu hizmeti verecek demir yolu..
    13. Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi..
    14. TİGEM safkan Arap tayı satacak
    15. Hakkari Belediyesinin yaz kursları..
    16. Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    17. TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız..
    18. Çocuklarda görme problemlerine dikkat
    19. Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    20. Teröristlere götürüleceği..
    21. Kıyafet özgürlüğüne saldırıya dâvâ..
    22. EPDK kurul kararı
    23. Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün..
    24. Döviz kurları
    25. Irak'tan İngiltere'ye kritik çağrı!
    26. Arsiyan yaylasındaki yüzen adalara..
    27. Brent petrolün varili 65,98 dolar
    28. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy:..
    29. Kayserispor eski Onursal Başkanı..
    30. Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi