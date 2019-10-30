FETÖ’nün hamisi ortaya çıkarılmalı

Göksel Çağlav Ankara

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlere ilişkin aralarında sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay “Çatı” davasında verilen beraat kararları ve cezaların alt sınırda tutulması usul ve yasalara aykırı olarak görülüyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında şehit olan Murat Demirci ve Mehmet Güder’in avukatları Cüneyt Toraman yerel mahkemenin verdiği kararları temyiz ettiği İstinaf dilekçesinde, “Yerel mahkemenin, darbeye iştirak suçunun yanında işlenen diğer suçlar için, temel cezayı alt sınırdan tayin etmesi, ayrıca takdiri indirim uygulaması hatalıdır. Yüksek mahkemenizin yerel mahkemenin bu kararını kaldırarak, temel cezayı alt sınırın üzerinde tayin etmesini ve takdiri indirim uygulamamasını talep ediyoruz” dedi. Darbeye teşebbüs suçunun, suç ve ceza kartelasının en tepesindeki suç olduğunun altı çizilen itiraz dilekçesinde Toraman, “Suçun ve cezanın ağır olmasının sebebi, bu suçun, toplumun tamamının hak ve özgürlüklerini hedef almasıdır. Böyle bir suçu işleyenlerin, bu suçun yanında işlediği diğer suçlar için, cezanın alt sınırından ceza tayini, takdiri indirim uygulanması bu suçu işleyenlere ödül niteliğindedir. Temel cezanın tayininde, hakimin, somut olayın özelliklerini dikkate alması gerekir. Darbeye teşebbüs suçuna iştirak eden sanıkların, bu suçun yanında işlediği diğer suçlar, darbeye teşebbüs suçunu kolaylaştırmaya yönelik olduğundan, temel ceza tayin edilirken, alt sınırın üstüne çıkılması gerekir. Bu suçun işlenmesinde etkili olan sanıklar için, temel cezanın, üst sınırdan verilmesi gerekir” görüşünü savundu.

Darbeler tarihi incelendiğinde, bütün darbelerin arkasında dış güçlerin olduğunu belirten Toraman, “Bu güçlerin, yerli taşeronlar kullandığı görülecektir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü de (diğer darbeler gibi) dış güçler tarafından planlanmış, taşeron olarak FETÖ’yü kullanmışlardır. Ceza Muhakemesi Kanununda, mahkeme kararının gerekçesinde, olayın bütün boyutlarıyla ortaya konulması, verilen kararın dayanaklarının gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ceza hukuku açısından, darbe suçunu planlayanların eylemi, bu suça iştirak kapsamında, darbe talimatı verenler de azmettirici konumundadır” ifadelerini kullandı.

Toraman, yerel mahkemenin, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü sevk ve idare eden (Yurtta Sulh Konseyi) sanıklar hakkında, darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ’nün, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden önceki eylemlerini dikkate almadığını belirtti.

Yerel mahkemenin, bazı sanıklar için beraat kararı verdiğini belirten Toraman, “Yerel mahkemenin bu kararı usul ve yasalara aykırı olup hatalıdır. Yerel mahkeme beraat kararını, bu sanıkların suç işleme kastı olmadığına dayandırmıştır. Somut olayda, sanıkların suç işleme kastının olmadığını söyleyebilmek imkansızdır. Sanıklar, mahkeme huzurunda, kendilerine yöneltilen suçlamaları inkar etmişler, darbeden haberlerinin olmadığını öne sürmüşlerdir. Bu davanın sanıklarının da, darbe yapılacağından haberlerinin olmaması imkansızdır” sözleriyle, beraat kararı verilerek tahliye edilen sanıkların cezalandırılarak tutuklanmasını talep etti.