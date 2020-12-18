  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı
Aktüel

FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:31:15 -
FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) GATA yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 27 şüpheliden 22'si sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilirken, 5 kişi emniyetten kaldı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 13'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemece sorgulanan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Sincan Cezaevine götürülen şüpheliler arasında örgütte mahrem imam konumunda bulunanların da olduğu kaydedildi.

Şüphelilerden 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında adli kontrol kararı verilen şüphelilerden bazılarının itirafçı olduğu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Aralık'ta, FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 2 profesör ile 5 doçentin de bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış
Dünya

ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler sürerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yakın isimlerden Cale Brown'dan akıllara zara..
Türk SİHA'larını övüp yardım istedi
Dünya

Türk SİHA'larını övüp yardım istedi

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk SİHA'larının dünyanın en moderni olduğunu belirterek bunu Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Kar..
Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor
Dünya

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava, Dağlık Karabağ'daki zafere ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay