FETÖ’nün ankesörlü hat davasında karar verildi Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içindeki kişilerle ankesörlü hattan iletişim kuran eski yarbay Akın Yıldızhan, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içi ankesörlü hattan iletişim kurduğu iddiasıyla yargılanan eski yarbay Akın Yıldızhan, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararla birlikte örgüt içinde ankesörlü hatla iletişim kurduğu gerekçesiyle açılan davalardan ilk ceza verilmiş oldu. Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içi ankesörlü hattan iletişim kurduğu iddia edilen eski yarbay Akın Yıldızhan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akın Yıldızhan cezaevinden getirilirken, avukatı salonda hazır bulundu. Savcı mütalaasını açıkladı Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, örgüt içi iletişim için kullanılan ankesörlü hattan örgütün ''sivil imamları'' tarafından ardışık olarak arandığı belirtti. Mütalaada, sanık Akın Yıldızhan’ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Son sözü sorulan sanık, tahliyesini ve beraatini istedi. Ankesör davasında ilk ceza: 6 yıl 3 ay hapis Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, sanık hakkında yurtdışı yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararı uygulayarak tahliyesine hükmetti. Öte yandan, mahkemenin bu kararıyla birlikte İstanbul'da örgüt içi ankesörlü hattan iletişim kurduğu gerekçesiyle yargılanan sanıklar hakkındaki ilk ceza verildi.

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