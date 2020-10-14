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Aktüel FETÖ'den yargılanan eski emir subayıyla ilgili tutuklama talebi reddedildi
Aktüel

FETÖ'den yargılanan eski emir subayıyla ilgili tutuklama talebi reddedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:55:58 -
FETÖ'den yargılanan eski emir subayıyla ilgili tutuklama talebi reddedildi

İZMİR (AA) - Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen ve yeni ek deliller gerekçesiyle gözaltına alınan eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk ile ilgili tutuklama talebi reddedildi.

Hakkında FETÖ üyeliğinden dava açılan ve İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken önceki ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen ve dün tekrar gözaltına alınan Öztürk, tutuklama istemiyle 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma savcısı, tutuklama talep dilekçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Öztürk'ün, darbe girişiminden veya terör örgütü mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla örgütsel iletişim metoduna uygun ve tesadüf ile açıklanmayacak şekilde yeni ve ek delil sayılabilecek ardışık ve periyodik ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatının tespit edildiğini belirtti.

Hakimlik ise şüpheli hakkında aynı suç vasfından devam eden yargılamada değerlendirilecek mahiyette yeni delil bulunduğu ve bu bağlamda bu hususun kovuşturmaya devam eden mahkemece değerlendirileceği, derdest yargılama bulunması ve işbu delillerin birleştirme talepli ilgili mahkemesince değerlendirileceği nazara alınarak tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Bu arada soruşturmayı yürüten savcı, sulh ceza hakimliğinin tutuklama talebini ret kararına itiraz etti.




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