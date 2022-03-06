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Aktüel FETÖ’den yakalanan 13 kişiden 11’i itirafçı oldu, ikisi tutuklandı
Aktüel

FETÖ’den yakalanan 13 kişiden 11’i itirafçı oldu, ikisi tutuklandı

Edirne’de yürütülen FETÖ’nün ‘mahrem yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 21:31:00 -
FETÖ’den yakalanan 13 kişiden 11’i itirafçı oldu, ikisi tutuklandı

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden K.K ve A.A savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İtirafçı olarak terör örgütü hakkında yararlı bilgiler verdiği öğrenilen diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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