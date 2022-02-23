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Gündem FETÖ'den hapis cezası alan eski komiser tutuklandı
Gündem

FETÖ'den hapis cezası alan eski komiser tutuklandı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski komiser yakalanarak tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 19:18:00 -
FETÖ'den hapis cezası alan eski komiser tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski komiser jandarmanın takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen komiser S.K.(49) "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşince S.K hakkında Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Gözaltına alındı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu S.K.'yi Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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