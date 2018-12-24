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FETÖ'cünün çantasından çıkanlara Yunanlılar bile hayret etti

Yunanistan’ın İstanköy Adası'na kaçan FETÖ/PDY örgütü üyesinin çantasından çıkan Yunanistan polisini şoke etti. Çantanın içerisinden başka ülkelere ait pasaport mühürleri, kaşeleri, sahte pasaportlar, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonları çıktı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:20
FETÖ'cünün çantasından çıkanlara Yunanlılar bile hayret etti

Yunanistan’ın İstanköy Adası'na kaçan FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin çantasından çıkanlar karşısında Yunan yetkilileri şok oldu. Bodrum’dan giden çantadan başka ülkelere ait pasaport mühürleri, kaşeleri, sahte pasaportlar, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonları çıktı.

Geçtiğimiz hafta Yunan polisleri tarafından İstanköy Adası'nda gözaltına alınan Türk feribot kaptanı ve çalışanı serbest bırakıldı. Soruşturmayı genişleten Yunan polisinin valiz içerisinde 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet hard disk ve 1 adet cep telefonu ele geçirdiği öğrenildi.

Malzemeler Kara Kuvvetlerinden ihraç H.Y'ye ait 

Yakalanan eşyaları incelemeye alan Yunan yetkililer, yaptıkları araştırmada ele geçirilen malzemelerin FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olan Kara Kuvvetlerinden ihraç H.Y.’ye ait olduğunu tespit etti. Yakalanan eşyalara el koyan Yunan ekipleri, gemi kaptanı, gemi personeli ve FETÖ üyesi H.Y’yi gözaltına aldı. Yunanistan’da mahkemeye çıkarılan gemi kaptanı ve çalışanı serbest bırakılırken, FETÖ üyesi H.Y.'nin ise akıbeti ile ilgili bilgi alınamadı.

Malzemelerin sahibi tutuklandı

Yunanistan’da serbest bırakılan kaptan ve gemi çalışanı, Bodrum gümrüğünden giriş yapar yapmaz Bodrum KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorguya alınan kaptan S.G. ve gemi çalışanı A.A., çantayı K.Y. isimli şahıstan aldıklarını, 20 yıllık arkadaşı olduğu için güvenip içerisine bakmadığını söyledikleri öğrenildi. Bunun üzerine çantayı veren K.Y’yi de gözaltına alan ekipler, yaptıkları araştırmada K.Y isimli şahsın Ankara’da aranması olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan ihraç edilen H.Y.’nin abisi olduğunu tespit etti.
3 şüpheli silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan adliyeye sevk edildi. Kaptan S.G ve gemi çalışanı A.A. savcılık tarafından serbest bırakılırken, malzemelerin sahibi K.Y. ise tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:20
  1. Ankara
  2. Yunanistan
  3. FETÖ

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