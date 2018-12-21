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FETÖ'cüler sahte kimlikleri çamaşır makinesine saklamışlar

Antalya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

21 Aralık 2018 Cuma 19:41
FETÖ'cüler sahte kimlikleri çamaşır makinesine saklamışlar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ise çok sayıda digital materyal, sahte kimlik ve para ele geçirildi.

Bazı şüphelilerin sahte kimlik ve örgüte ait olduğu belirtilen dokümanları evdeki çamaşır makinesine sakladıkları belirlendi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:41
  1. Antalya
  2. fetö

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