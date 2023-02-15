FETÖ'cüler, Haluk Levent’i neden övüyor? Sebebi şok etti

Fitneci yüzünü bir kez daha ortaya koyan FETÖ’cülerin, Haluk Levent’in “Ahbap” çatısı altında yürüttüğü yardım kampanyasına sözde destek vererek ona sahip çıkmaya çalıştığını belirten Nedim Şener, bunun sebebini masaya yatırdı. Şener, Hürriyet gazetesindeki dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yalan, iftira, aldatma, fitne, gizlilik, kumpas üzerine kurulu Fetullahçı Terör Örgütü, her zaman olduğu gibi fırsatı kaçırmadı, deprem acımızı örgüt amaçları için kullanmaya kalktı.

Devlete güveni sarsmak için bir anda sıfır takipçili hesaplarla, ortaya attıkları yalanları katlayarak büyüttüler.

Bu yüzden 8 gündür bir yandan deprem acısıyla uğraşırken diğer yandan FETÖ’cülerin yalanlarıyla boğuşuyoruz.

Fitneci yüzünü bir kez daha ortaya koyan FETÖ’cüler, Haluk Levent’in “Ahbap” çatısı altında yürüttüğü yardım kampanyasına sözde destek vererek ona sahip çıkmaya çalıştı.

FETÖ’CÜLERİN FİTNE PLANI

Elbette bu operasyonun başını, FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas operasyonlarında aktif rol almış olan Emrullah Uslu, 7 Şubat günü Twitter hesabından “Ortada devlet mevlet yok. Bir tek Haluk Levent ve ‘Ahbap’lar var” yazarak fitnenin fitilini ateşledi.

AFAD başta devletin tüm kurumlarının harekete geçmesine rağmen FETÖ’cü firari Hakan Şükür başta olmak üzere bir anda Haluk Levent’in başını çektiği yardım organizasyonuna yardım yapacaklarını söylemeye başladı.

Birçok FETÖ’cü de buna destek vererek, devlette zafiyet algısı yaratmaya çalıştı.

(...) İşte o aşamada, Haluk Levent ve Ahbap’ın etrafını çevreleyen FETÖ’cülerin gerçek yüzünü ortaya koymak gerekiyordu.

Haluk Levent, özellikle FETÖ’cülerin ateşlediği fitne ateşine karşı “Ahbap da bizim AFAD da bizim” diyerek tavrını net olarak ortaya koydu.

Ben de Twitter hesabımdan FETÖ’cülerin geçmiş yıllarda Haluk Levent’e kurdukları kumpasları, “Utanmaz FETÖ’cüler! Şimdi övdüğünüz Haluk Levent’i, 2009’da 3 aylık icra dosyası için gözaltına alırken ayağından zincirleyip hastaneye götürmediniz mi?

2011’de konsere gittiği KKTC’de kelepçeletip 10 gün hapis yatırmadınız mı?

2015’te icra dosyası için Interpol’e yazı yazmadınız mı?” diye hatırlattım.

HALUK LEVENT’İN CEVABI

Haluk Levent yazdıklarıma destek olarak, “Bana bu acıları yaşatanlar şimdi yurtdışında olup beni övüyor olabilirler. Olabilir. Ülkemde herkes bana saldırsın razıyım ama yeter ki bana acı yaşatanlar beni övmesin” diye FETÖ’cülere gereken cevabı verdi.

BİR ANDA SALDIRI BAŞLADI

FETÖ’cü Emre Uslu ise devreye girerek, yargılandığı dosyayı ağır cezaya yollayan hâkimin halen görevde olan C.T. olduğunu yazdı. Oysa hâkimin görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza’ya göndermesi hukuki gereklilikti. Haluk Levent, Emre Uslu’ya kendisine kumpas kuran ve tutuklatan FETÖ’cü savcıların İzmir Savcısı Hüseyin Alaybay ile diğer olayda da firari savcı Mehmet Karababa olduğunu, mahkeme heyetinin de FETÖ’den tutuklu olduğunu açıkladı.

Haluk Levent’in net tutumundan sonra, sözde onu destekleyen tüm FETÖ’cüler bir anda saldırmaya başladı ve gazete arşivlerindeki haberleri paylaşıp onu üstü kapalı tehdit etmeye başladılar. Hatta firari FETÖ’cü emniyet amirleri de özel görüşmeleri paylaşıp tehditlerini sürdürdüler.

Elbette, sıfır takipçili hesaplarla bana da en ağır hakaretleri ettiler. (...)"