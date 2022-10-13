FETÖ’cüler, ‘füruat’ dediği başörtüsünü sahiplenmeye kalktı

HABER MERKEZİ

15 Temmuz gecesi kendi ülkesini işgal etmeye kalkışan, yüzlerce insanımızı katleden ve binlerce insanımızı yaralayan Fetullahçı Terör Örgütü’nün üyeleri ve ihanet medyası yürüttükleri kirli algı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. 28 Şubat sürecinde İslam’ın emri başörtüsüne “füruat” diyerek cuntacıların işini kolaylaştıran FETÖ’cüler, şimdi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan 3 maddelik kanun teklifi üzerinden başörtü istismarına soyundu.

FETÖ çarpıtıyor

Terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilerek görevinden atılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Cemil Çelik’in sosyal medya paylaşımlarını referans alan FETÖ’nün ihanet medyası, başörtüsü meselesini AK Parti’nin çözmediğini, çözen kişilerin ise hapiste olduğunu iddia ederek büyük bir çarpıtmaya imza attı. AK Parti hükümetince 2008 yılında üniversitelere başörtüsü serbestisi getiren Anayasa Değişikliğini inkar eden, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 27 Kasım 2012’de kıyafet yönetmeliğini değiştirmesini yok sayan, 8 Ekim 2013’te ise kamuda başörtüsü özgürlüğünün önünü açan yönetmeliği görmezden gelen FETÖ’cü hainler, 2015 tarihli bir Danıştay kararına atıfta bulunarak, “Başörtü yasağını kaldıran Danıştay daire başkanı hâkim Kasım Davas hapiste” başlıklı haberle kirli bir dezenformasyona imza atarken, gerçeğin ise bambaşka olduğu ortaya çıktı.

AK Parti çözdü

Aralarında FETÖ terör örgütünün kapatılan Zaman gazetesinin devamı niteliğindeki “Kronos34.news’in de olduğu ihanet sitesinde verilen haberde eşi görülmemiş bir çarpıtmaya imza atıldı. FETÖ’cü Hakim Albay Cemil Çelik’in açıklamalarına dayandırılan düzmece haberde, başörtüsü sorunun çözülmesi hakkında yargı kararı alan Danıştay Heyetinin Başkanı Kasım Davas’ın verdiği karar nedeniyle halen hapiste olduğu iddia edildi.

Diğer hâkimler niye hapiste değiller?

FETÖ’cü Çiçek paylaşımında, “Hatırladığım kadarıyla bir avukatın duruşma salonuna alınmaması üzerine başlayan süreçte, bu husus dava konusu yapıldı. Olay daha sonra Danıştay’a kadar gitti. Danıştay, yasak işlemini hukuka aykırı bulup iptal kararı verdi. O kararı veren Heyetin Başkanı Kasım Davas ise halen hapiste” ifadelerini kullanırken, gerçekte ise Davas’ın “Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak” suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi. Ayrıca Kasım Davas ile birlikte, aynı kararda imzası olan başka üyelerin görevlerine devam ettikleri ortaya çıktı. Skandal çarpıtma, FETÖ’cülerin 28 Şubat sürecinde füruat dedikleri başörtü üzerinden yaptıkları ahlaksız istismarı bir kez daha gözler önüne serdi.