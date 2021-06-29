FETÖ’cü komedyen Atalay Demirci hakkında karar verildi

Sözde 'komedyen' Atalay Demirci, FETÖ/PDY'ye ilişkin davaca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen 5 yıl hapis cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçuyla yargılanan Atalay Demirci'ye Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezası verildi. Hakkında gerekçeli karar hazırlanan Demirci'nin 1995'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığına memur olarak atandıktan bir yıl sonra istifa ederek sahne hayatına atıldığı kaydedildi. Demirci'nin örgüt imamlarından "Vefa" kod adlı Muhammet Yusuf Kulaksız ile 2005'te Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etiği ve onun için gösteri yaptığı anlatıldı.

Daha sonra bir televizyon kanalının düzenlediği yetenek yarışmasına katılarak birinci olan Demirci'nin FETÖ'ye ait Dünya Radyo'da program yapmaya başladığı, örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldığı ifade edildi.

İstinaf cezayı onadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen dosyanın incelenmesi tamamlandı. 22. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtilerek, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu aktarıldı. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik ceza indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi. Demirci ve avukatının istinaf başvurusunu redden 22. Ceza Dairesi, Demirci'nin tutuksuz yargılanma halinin devamını kararlaştırdı.