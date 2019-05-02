FETÖ'cü Enes Kanter'e büyük tepki!

NBA'de Portland Trail Blazers forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter'e Amerika'da yaşayan basketbolseverler de tepki göstermeye başladı.

Haber7'nin haberine göre, NBA Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Denver Nuggets ile karşılaşan Portland'da maç içerisindeki hareketleriyle rakip taraftarları kışkırtan FETÖ'cü Enes Kanter'e tribünlerden maç boyu tepki yağdı. Bazı taraftarlar FETÖ'cüye "Enes Kanter berbatsın. Türkiye'ye dön... Ama dönemezsin ki!" şeklinde tepki gösterdi.

Öte yandan Enes Kanter, kışkırtıcı hareketlerine tepki gösteren Denver Nuggets basketbolcusu Jamal Murray ile maçın son bölümünde fiziksel bir tartışmaya girdi ve hakem tarafından cezalandırıldı.

Maç boyunca ıslıklanan FETÖ'cü Enes Kanter ise maçtan sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada yine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde ahlaksız ifadeler kullandı.

Türkiye korkusundan İngiltere'ye gidememişti

FETÖ'cü Enes Kanter, kendisini serbest bırakan New York Knicks'in kış aylarında Londra'da oynadığı Washington Wizards maçına Türkiye'nin kendisini tutuklayacağı korkusundan gitmemiş ve ABD'de kalmıştı.